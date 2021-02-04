تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يستعد النادي الأهلي؛ لخوض مباراة حاسمة أمام فريق الدحيل القطري، اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية الخاص بنادي الريان، في مستهل بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، بفريق بايرن ميونخ الألماني، يوم 8 فبراير، في الدور نصف النهائي من البطولة، على أن يقام لقاء النهائي يوم 11 فبراير.

وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل القطري:-

قناة beIN Sports HD المفتوحة، قمر النايل سات تردد 12765 أو 11054، الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز، 2750.

قناة الكأس القطرية، النايل سات: 11919، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تي في سبورت البولندي، قمر صناعي هوت بيرد، تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

ميديايست الإيطالية، قمر صناعي هوت بيرد، تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

بي إن تي البلغارية، قمر صناعي هيلاس سات، تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.

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