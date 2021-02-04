أسعار الدولار اليوم الخميس 4-2-2021 مقابل الجنيه المصري

حققت اسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم الخميس 4-2-2021، لتواصل المحافظة على مستويتها السعرية، مع ترقب قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد أسعار الفائجة على الجنيه، والتى من المتوقع أن يتم تثبيتها.









سعر "الدولار" مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-2-2021 :

-- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع