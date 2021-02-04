بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مواجهة كبرى أمام الدحيل القطري ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس 4 فبراير.

 

من جانبه يبحث المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمني خلال مواجهة الدحيل لغلق منافذ الخطورة أمام الفريق القطري.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الدحيل القطري كالآتي:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

 

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

 

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

 

خط الهجوم: محمد شريف.

 

وينتظر بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا،


الفائز من مواجهة الأهلي بطل القارة السمراء والدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة لمواجهته في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية، مساء يوم الاثنين 8 فبراير

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية الفجر الأهلي والدحيل القطري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح مثير من أحمد مجاهد بشأن انتمائه

منذ حوالي 5 ساعات

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

جيلبرتو: أرفض مقارنتي بـ معلول لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

هل نجم بايرن ميونخ مناسب لريال مدريد ؟

منذ ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية في قطر

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

08:59 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

07:25 ص

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

06:22 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع