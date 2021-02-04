بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مواجهة كبرى أمام الدحيل القطري ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس 4 فبراير.

من جانبه يبحث المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمني خلال مواجهة الدحيل لغلق منافذ الخطورة أمام الفريق القطري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الدحيل القطري كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وينتظر بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا،





الفائز من مواجهة الأهلي بطل القارة السمراء والدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة لمواجهته في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية، مساء يوم الاثنين 8 فبراير