البرازيل تسجل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الخميس، 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية البرازيلية، في تقرير لها إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 227563، فيما عدد الإصابات 9339420.

وكانت جائحة كورونا، حصدت في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدء انتشار الفيروس في العالم في ديسمبر 2019.