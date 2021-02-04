هل نجم بايرن ميونخ مناسب لريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه أصبح من المؤكد رحيل النمساوي ديفيد ألابا عن صفوف بايرن ميونخ الألماني عقب نهاية الموسم الحالي ويعتبر ريال مدريد الأقرب للتعاقد معه مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن انضمام دبفيد ألابا إلى ريال مدريد سيكون صفقة استراتيجية لأنه يستطيع اللعب في 3 مراكز مختلفة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر ومركز قلب الدفاع بالإضافة إلى مركز خط الوسط الدفاعي وسيكون أمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي العديد من الخيارات مع ألابا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ألابا يمكنه اللعب أساسياً في مركز الظهير الأيسر في ظل اقتراب رحيل مارسيلو هذا بجانب ضعف فيرلاند ميندي من الناحية الهجومية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا قد يكون بديلاً لسيرجيو راموس الذي قد يرحل عقب نهاية الموسم الحالي وربما يكون بديلاً لفاران الذي تحوم الشكوك حول استمراره.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألابا يمكنه أيضاً اللعب في مركز البرازيلي كاسيميرو ومع ذلك فإن مركز النجم البرازيلي غير مهدد لأن النجم النمساوي لم يلعب كثيراً في هذا المركز.



