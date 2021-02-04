زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يمر بواحد من أصعب مواسمه على الإطلاق وذلك بعد خسارة بطولة السوبر الإسباني بجانب توديع بطولة كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى ضياع لقب الدوري الإسباني عملياً.
وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أنه لا يزال بعض أعضاء مجلس الإدارة في ريال مدريد يشككون في قرارات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويعتبرونه الجاني فيما يحدث، حيث أن المدير الفني الفرنسي لا يقرأ المباريات بشكل جيد.
وأفاد الموقع الإسباني بأنه هناك من يعتقد داخل إدارة الملكي أن زيدان يستغرق وقتاً طويلاً لإجراء تغييرات وإحداث ثورة في المباريات وعادة مايقوم بتبديلاته في الدقائق 60 إلى 70 من كل مباراة.
وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان بطيء في تغيير الوتيرة عندما يكون الفريق متأخراً في النتيجة وكأنه ينتظر شيء ما وأن بعض أعضاء مجلس إدارة الميرينجي يرون أن زيدان لديه القليل من ردود الفعل عندما يتعلق الأمر بالعودة في المباريات إما بالتغييرات أو زيادة السرعة أو إتخاذ اسلوب آخر أو تغيير الرسم التكتيكي.
وألمح الموقع الإسباني أن زين الدين زيدان ليس لديه حل للنهوض في وجه المشاكل التي يتعرض لها الفريق أثناء المباريات في الموسم الحالي وإدارة ريال مدريد تأمل أن يتغير الوضع وأن يعيد زيدان الفريق للطريق الصحيح.

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 15 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

منذ نصف ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين

تصريح مثير من أحمد مجاهد بشأن انتمائه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يكشف سر سقوط ليفربول أمام برايتون

منذ أقل من نصف ساعة

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

جيلبرتو: أرفض مقارنتي بـ معلول لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

هل نجم بايرن ميونخ مناسب لريال مدريد ؟

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 ص

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

01:15 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

07:25 ص

زيدان يواصل إثارة الجدل في ريال مدريد

06:22 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع