جيلبرتو: الأهلي قادر على تخطي الدحيل والفوز بكأس العالم













عبر الانجولي جيلبرتو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن سعادته بالمستويات التي يقدمها لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية.





وقال جيلبرتو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي يقدم أداء رائع خلال الفترة الاخيرة، وسعيد بعودته للفوز ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية".





وتابع، "من الصعب أن تبدأ مشوار كأس العالم للأندية بمواجهة فريق قوي مثل الدحيل، لكني أثق في قدرة لاعبي الأهلي على الفوز والتأهل".



