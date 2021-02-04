تينا فاي وآيمي بوهيلر تقدمان حفل جوائز جولدن جلوب المقبلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

يتم اليوم الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المرشحة لجوائز جولدن جلوب لعام 2021، بعد ان وقع الاختيار رسميا على النجمة تينا فاي والنجمة لتقديم الحفل.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن تقديم الحفل وتوزيع الجوائز سيتم عبر خاصية البث الرقمي، من داخل مركز "روك فيلر"، بمدينة نيويورك وليس مدينة لوس أنجلوس.
ويعلن اليوم عن جوائز جولدن جلوب التي تقام خلال الاسابيع القليلة القادمة بعد تاجيلها لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

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