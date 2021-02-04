تصريح مثير من أحمد مجاهد بشأن انتمائه









كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أنه ينتمي للأهلي لكنه يفصل بين انتماؤه وعمله في الاتحاد.





وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمد الشناوي حارس الأهلي مثل نجله موضحا أن المسابقات تصدر العقوبات وتخطر بها الأندية ويحق الاتحاد مراجعتها واعتمادها أو النظر فيها.

ولفت إلى أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.





وأكد، أن حكم لقاء الأهلي والبنك الأهلي كان يجب عليه منح الشناوي انذار ثان.



