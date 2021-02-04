ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي وتوتنهام اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:26 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد




 يتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، وذلك بفارق 3 نقاط عن المان يونايتد صاحب المرتبة الثانية الذي لعب مباراتين أقل.

 ويأتي ليفربول صاحب اللقب للنسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق أربعة نقاط عن صاحب الصدارة.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة تشيلسي وتوتنهام اليوم كالآتي:-

1- مانشستر سيتي 44 نقطة.

2- مانشستر يونايتد 41 نقطة.

3- ليفربول 40 نقطة.

4- ليستر سيتي 39 نقطة.

5- وست هام يونايتد 35 نقطة.

6- توتنهام هوتسبيرز 33 نقطة.

7- تشيلسي 33 نقطة.

8- إيفرتون 33 نقطة.

9- أستون فيلا 32 نقطة.

10- أرسنال 31 نقطة.

11- ساوثهامبتون 29 نقطة.

12- ليدز يونايتد 29 نقطة.

13- كريستال بالاس 26 نقطة.

14- وولفرهامبتون 23 نقطة.

15- نيوكاسل 22 نقطة.

16- بيرنلي 22 نقطة.

17- برايتون 18 نقطة.

18- فولهام 14 نقطة.

19- وست بروميتش ألبيون 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.

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