أحمد مجاهد يكشف أسباب عدم تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر









كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أسباب قرار عدم تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر.





وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مباريات الكأس منفصلة عن بعضها بعكس لقاءات الدوري التي تنعكس فيها كل مباراة على أخرى.



