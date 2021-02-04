مصطفي شوقي لـ"الفجر الفني": ياسمرا طلعت في قاعدة.. واتومبيل الحلاوة مع حميد الشاعري مفاجأة

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أكد الفنان مصطفي شوقي، أنه سعيد بردود الأفعال حول كليبه الجديد والذي يحمل اسم "ياسمرا" وكشف كواليس الدويتو الجديد مع حميد الشاعري.





حيث قال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" : "يا سمرا من الاغاني اللي طلعت ف قاعدة في عزومه عند صديق لينا اتجمعنا لاول مرة انا واستاذ نصر والشاعر الجميل هشام الجخ والجميل محمود خيامي اول مرة التجميعه دي تحصل و هشام القي شعر ومحمد سمعه شبط فيها بالجيتار لحن قعدنا ندندن سوا قام استاذ نصر قال الاغنية دي بتاعتي والموضوع خلص علي كده".





واضاف قائلا: "الكليب كان بالنسبالنا فكرة اول مرة نصور خارجي يعني كل الكليبات اللي فاتت كانت جوة البلاتوه الاستاذ نصر كان بيحاول اللوكيشن يكون مناسب لشكل الاغنية واللهجة صعيدي وكان يوم متعب جدا والحمد لله لقي نجاح".





وعن أعماله المقبلة قال: "في دويتو نازل قريب للاستاذ حميد الشاعري اتومبيل الحلاوة مع عضام كاريكا توزيع توما ان شاء الله في مفاجات جاية".





وتابع قائلا: "استاذ حميد الشاعري شخص هاوي عنده بساطة ف التنفيذ وعنده مدرسة خاصة بيه ومتميز وانا سعيد بالتعاون".





وانهي حديثه قائلا: " استاذ حميد الشاعري طاقة ايجابية احنا تعلمنا علي صوته وعلي اغانيه والحانه وبينا حاجات كتير وان شاء الله عودة هتعجب الناس".