بعد عرضه فى السينما.. مؤلف"قبل الأربعين" يكشف لـ"الفجر الفني" عن فكرة الفيلم وتجربته فيه

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعرب أحمد عثمان عن سعادته الشديدة بفيلم "قبل الأربعين"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه ٥ى إطار رعب تشويقي.


وكشف أحمد عثمان لـ"الفجر الفني"، عن فكرة الفيلم، حيث قال"الفكرة كانت لدى المنتج شادى صبرة فى البداية، واستعان بى لكى يتم تحويلها إلى عمل درامى واعتبرت هذه التجربة تحدي لي، لأن تقديم رعب فى مصر تحدي كبير والفكرة معتمدة على تراث مصر، وعندما يراها الجمهور يشعر أنها مرتبطة بنا".



وتابع"الفيلم تجربة مختلفة وجديدة، يخرج منه المشاهد بمشاعر نفسية مختلفة تماما، وكل ممثل وضع فى مكانة تمثيلية جديدة بالنسبة له، وأنا سعدت جداً بفريق العمل، حيث استطاع كل ممثل أن يخرج أفضل ماعنده".



قبل الأربعين"، من بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.

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هاله فاخر لفجر الفني قبل الاربعين اه

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