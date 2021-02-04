عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، قبل قليل، إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن المملكة أعلنت تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام، إضافة إلى تعليق كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية في المملكة، بيانا، أكدت فيه أن الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها في إطار جهود مكافحة، وهي تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.



