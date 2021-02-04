نضال الشافعي رجل أعمال امام حنان مطاوع في "ورد" رمضان 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انضم الفنان نضال الشافعي، لـ قائمة ابطال مسلسل "ورد" لـ الفنانة حنان مطاوع، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.



حيث يجسد "الشافعي" ضمن أحداث المسلسل "ورد" شخصية رجل أعمال يدخل في عدد من الصراعات داخل العمل الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما أنه يدخل في قصة حب مع حنان مطاوع.



مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلس، والمسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر قريبا.

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نضال الشافعي مسلسل ورد

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