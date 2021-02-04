موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
 


يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره هويسكا، يوم السبت 6 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني. 

وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد تعرض ريال مدريد للهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفانتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو. 

ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الدحيل القطري بمونديال للأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه في الأهلي لإبعاد حسين الشحات عن مباراة الدحيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

02:19 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع