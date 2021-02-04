نجم الزمالك السابق يهاجم صفقات الفريق الجديدة

أكد أيمن عبد العزيز نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، عن وجود أكثر من قائد داخل القلعة البيضاء جاء على رأسهم طارق حامد ومحمود علاء.





وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "سيف الدين الجزيري صفقة بدون فائدة لنادى الزمالك إلى جانب أيضا مروان حمدى ولن يفيدا القلعة البيضاء وعمر السعيد بقائه كان أفضل وسيفيد الفريق أكثر".





وأضاف: "الحفاظ على قوام الفريق كان أفضل من إبرام صفقات فى الميركاتو الشتوي والزمالك لديه شباب مميز مثل أسامة فيصل وحسام أشرف".









ويتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري.



