شاهد.. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعلنت الممثلة تركية شهيرة بورجو أوزبيرك، عن رغبتها في الإنجاب بدون الزواج وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وتعرضت إلى هجوم شرس.



وقالت بورجو: إننى لا أرغب فى الزواج وأفكر فيه خاصة أن المرأة مظلومة وغير محظوظة في الزواج خاصة فى الإنجاب حيث تصل إلى سن معين ولم تستطع الإنجاب.

 

وأضافت بورجو: أن لديها حاليا 31 عاما ولا تفكر فى الزواج ولكن إذا كانت رغبتها فى الإنجاب فإنها ستتجه إلى إجراء عملية تجميد البويضات الخاصة بها وأنت تنجب بدون زواج.

 

وأوضحت بورجو: إننى مشغولة حاليا بابن شقيقى والذى أساعد فى تربيته وسعيدا جدا بهذه التجربة والتى أراها أيضا صعبة للغاية.

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