محمد الشرنوبي يوجه رسالة لواده بمناسبة عيد ميلاده.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان محمد الشرنوبي، جمهوره ومتابعيه بمجموعة من الصور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث ظهر "الشرنوبي" في الصور برفقة والده الموسيقار فاروق الشرنوبى وزوجته راندا رياض وباقي افراد عائلته، وحرص محمد الشرنوبي علي تقديم التهنئة لوالده بمناسبة عيد ميلاده برسالة مؤثرة، وعلق على الصور قائلا:"كل سنه وانت طيب ومعانا وتاريخك بيتكلم عنك يا حبيبي، يارب دايمًا جنبنا والعالم كله بيسمع اغانيك ويتسلطن بحبك يا روقا".


في سياق منفصل، يستعد الشرنوبي لإيحاء حفلا غنائيا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب.
 

ويشدو الشرنوبي بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها عادى وبراحتك وزى العادة وقلبي ارتاح.
 

يشار إلى أنه عرض للفنان محمد الشرنوبي منذ ايام قليلة مسلسل لؤلؤ والذى شارك في بطولته مع كل من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر وتأليف محمد مهران واخراج محمد عبد السلام.


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