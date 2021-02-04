أول رد من المذيع العراقي بعد تصريحات رانيا يوسف برفع دعوى قضائية: "معايا دليل برائتي"









في سياق متصل، كان قد نشر نزار فيديو آخر من الحلقة التي تم إذاعتها ومنشورة حاليا عبر اليوتيوب وتحديدا الجزء الأخير من البرنامج الذى تؤكد فيه رانيا يوسف على استمتاعها باللقاء وتمنيها أن تزور العراق قريبا من خلال دعوة تقديم لها من قبل نزار.









وعلق نزار على الفيديو: "رانيا يوسف آخر اللقاء كانت سعيدة وطلبت مني أعزمها على بغداد وبعد اللقاء أكثر من مرة طلبت مني أعزمها وراضية جدا مني ومن البرنامج إذا ما راضية مني ليش أدور عزومة بس لأن يوم ٢١ بالشهر عليها محكمة بمصر حبت تشتكي عليه وتخلص روحها عمومًا القضاء يكون بيني وبينها".



رد الإعلامي نزار الفارس، على قرار الفنانة رانيا يوسف برفع دعوى قضائية ضده وذلك بعد عرض الحلقة الأخير التي جمعت بينهم وتصدرت الاخيرة التريند لفترة بسبب تصريحاتها الجرئية والتي أثارت الرأي العام.حيث نشر "الفارس" فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انسنجرام"، قائلاُ:" هناك كثير من التفاصيل التى يتم الكشف عنها في أقرب لقاء تليفزيوني لى وسيكون بالصوت والصورة يؤكد موافقة رانيا يوسف على كافة الأسئلة قبل تصوير اللقاء وتسجيله كما أن هناك بعض الرسائل التى دارت بيننا تؤكد فيها عدم ندمها على إجراء حوار معه.وأضاف نزار: إننى قمت بدوري كإعلامي بطرح بعض الاسئلة عليها وكانت اجاباتها مثيرة فهل هذا يعد لوما على كمذيع أتصور أن إذا لم يعجبها السؤال كان بإمكانها حذفه قبل الحلقة أو عدم الرد عليها تماما أثناء الحلقة.