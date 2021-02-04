حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ حورية فرغلي.. اعرف الحكاية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تخضع الفنانة حورية فرغلي، فجر اليوم لعملية جراحية في وجهها وذلك داخل احدى المستشفيات في أمريكا ويرافقها في رحلة العلاج شقيقتها ووالدتها.

 

وكانت انتشرت أخبار الالساعات القليلة الماضية تفيد بتدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز اوكسجين، وكشف برنامج "ET بالعربي" تفاصيل الحالة الصحية لها، وذلك نقلًا عن مصدر مقرب منها ضمن أحد المرافقين لها، مشيرًا إلى أنها لازالت تستعد بعمل الترتيبات والتحضيرات اللازمة للعملية الجراحية التي من المقرر أن فجر اليوم الخميس والتي ستكون على مرحلتين.

 

وأوضح المصدر أن حورية في الوقت الحالي على جهاز "أكسجين" تمهيدًا للعملية التي تصل مدتها ما يقارب الـ9 ساعات، من أجل أن يمتلئ "الدم" في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم، وتحديدًا في منطقة الوجه.



وذكرت عدة مصادر صحفية أن الطبيب الأمريكي المسئول عن عملية حورية فرغلى فاجئها، أنه سيجرى لها 3 عمليات جراحية مباشرة، الأولى ستكون يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت مصر، وهى عبارة عن بناء الجسد العظمى، ثم ستجرى العملية الثانية بعد 20 يومًا من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يومًا من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيًا.

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