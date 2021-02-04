محافظة الإسكندرية تعلن عن مفاجأة لمواطنيها خلال ساعات

أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بشرى سارة لمواطنيها، مؤكدة أنها سوف تعلن عنها اليوم الخميس؛ وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.





وأكد بيان صحفي صادر عن محافظة الاسكندرية، أن تلك البشرى سيكون لها مردودًا إيجابيًا على المواطنين، من خلال الاستفادة بحزمة من الخدمات الحكومية، بإجراءات بسيطة وسريعة، توفر على المواطنين الوقت والجهد والتكلفة.



