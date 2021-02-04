محافظة الإسكندرية تعلن عن مفاجأة لمواطنيها خلال ساعات

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:48 ص
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن بشرى سارة لمواطنيها، مؤكدة أنها سوف تعلن عنها اليوم الخميس؛ وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

وأكد بيان صحفي صادر عن محافظة الاسكندرية، أن تلك البشرى سيكون لها مردودًا إيجابيًا على المواطنين، من خلال الاستفادة بحزمة من الخدمات الحكومية، بإجراءات بسيطة وسريعة، توفر على المواطنين الوقت والجهد والتكلفة.

هذا، ولم يكشف البيان، تفاصيل تلك البشرى، ولا أي معلومات عنها، حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها بالكامل خلال ساعات اليوم.

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