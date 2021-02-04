موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني





يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره ريال بيتيس، يوم الأحد 7 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين برشلونة وريال بيتيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



