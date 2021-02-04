نجم الزمالك السابق يرشد مصطفى محمد على خطوات النجاح في أوروبا

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، عن الأزمة الحالية التي يعيشها الفارس الأبيض لعويض رحيل مصطفي محمد، مؤكدا على أنه يجب على الإدارة البحث عن بديل للاعب خارج مصر.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مصطفي محمد سينجح فى تجربته مع جالطة سراي التركي ولكنه يجب التركيز والتفكير فى الأمور بشكل جيد فهو لاعب صغير فى السن ويحتاج إلى شخص يكون بجانبه من أجل أن يتخذ القرارات السليمة".

وأضاف: "اللاعب يمتلك إمكانيات عالية تمكنه من النجاح وتصريحات حسام البدري بأن مصطفي محمد يحتاج أن يعمل على نفسه أكثر كانت خاطئة".

وشارك مصطفى محمد كبديل بين شوطي المباراة التي جمعت غلطة سراي وباشاك شهير الثلاثاء الماضي، في إطار منافسات الدوري التركي لكرة القدم، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة جزاء.

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