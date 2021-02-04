مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الخميس.





وتبدأ المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





وهناك اتجاه كبير في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، للدفع بـ والتر بواليا بشكل أساسي أمام الدحيل ليقود هجوم الأحمر.



