اتجاه في الأهلي لإبعاد حسين الشحات عن مباراة الدحيل













يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستبعاد حسين الشحات لاعب الفريق، عن مباراة الأحمر أمام الدحيل، المقرر لها مساء اليوم الخميس.





يأتي ذلك حسب ما ورد في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، ويقدمه أحمد حسام ميدو، والذي أوضح أن هناك خلاف كبير في الأهلي على مشاركة حسين الشحات، في مباراة الدحيل، على الرغم من تعافيه من إصابته التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.



