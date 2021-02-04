خاص بالصور.. المخرج احمد خالد يصور مشاهد النيابة بمسلسل "ضد الكسر" لنيلي كريم

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
بدء المخرج أحمد خالد، من تصوير أولى حلقات مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.


وصور اليوم المخرج أحمد خالد، مشاهد النيابة والقسم بحضور الفنان هشام اسماعيل الذي يجسد شخصية رئيس المباحث، حيث تدور شخصيته في ايطار درامي تشويقي بوليسي.


واستعان المخرج أحمد خالد، بعدد كبير من المجاميع والكومبرسات لتسهيل عملية التصوير داخل النيابة والقسم، وذلك داخل احدي المباني القديمة بالسيدة زينب.


في سياق متصل، علم "الفجر الفني"، بأن الفنانة نيللي كريم تجسد دور سيدة متزوجة من محمد فراج الذي تتعدد علاقاته النسائية، والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.


ويشارك في بطولة "ضد الكسر" نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، هشام إسماعيل، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

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