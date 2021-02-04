الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة













أكد محمد الجزار الصحفي في جريدة الوطن القطرية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، سيخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي المقرر له مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.





وكشف الجزار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن هناك مفاجأة لجمهور الأهلي، وهي أن إدميلسون أبرز نجوم الدحيل القطري، مصاب ولم يخوض أي تدريب مع فريقه، خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة اللاعب سيكون خارج اللقاء.





وأوضح أن الأهلي إذا أراد الفوز على الدحيل يجب ألا يبالغ في النواحي الدفاعية، مشيرا إلى أن كريم بوضياف قد يكون مفاجأة الدحيل للأهلي في المباراة.



