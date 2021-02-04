الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد محمد الجزار الصحفي في جريدة الوطن القطرية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، سيخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي المقرر له مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكشف الجزار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن هناك مفاجأة لجمهور الأهلي، وهي أن إدميلسون أبرز نجوم الدحيل القطري، مصاب ولم يخوض أي تدريب مع فريقه، خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة اللاعب سيكون خارج اللقاء.

وأوضح أن الأهلي إذا أراد الفوز على الدحيل يجب ألا يبالغ في النواحي الدفاعية، مشيرا إلى أن كريم بوضياف قد يكون مفاجأة الدحيل للأهلي في المباراة.

وأشار إلى أن إسماعيل محمد لاعب الدحيل، أعلن رفضه تماما اللعب في مركز غير مركزه الأساسي وهو الجناح الأيمن، بالتالي قد لا يلعب مباراة الأهلي، على أن يتواجد في مركز الظهير الأيمن لاعب قلب دفاع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية قائمة مونديال الأندية الاهلي والدحيل الاهلي

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 18 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ نصف ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ 34 دقيقة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ 17 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة كبرى بشأن ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الدحيل القطري بمونديال للأندية

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

النصر يستهدف ظهير الدحيل في الميركاتو الصيفي

ميدو يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

ميدو يحدد بديل محمد هاني في مونديال الأندية

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية

الدحيل يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

01:21 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع