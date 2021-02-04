آليات الارتقاء بصناعة الفعاليات في كتاب لمحمود فوزي

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
أصدر الدكتور محمود فوزي، حبير العلاقات العامة والتسويق كتابه بعنوان " فن إدارة وتسويق المؤتمرات والمعارض" عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، تحت رعاية وإشراف محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين للعرب؛ تمهيدًا للمشاركة بمعرض الكتاب في غضون يونيو المقبل.



ويتألف الكتاب من خمسة فصول حول صناعة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض وجوانبها التنظيمية والإدارية، والنماذج النظرية التي تتناول هذا الموضوع، وكيفية توظيف مطبوعات العلاقات العامة في تسويق الفعاليات، ودور تطبيقات الإعلام الرقمي في ترويج الأحداث الخاصة؛ إلي جانب تخصيص الفصل الخامس لإلقاء الضوء علي صناعة الفعاليات في مصر والفرص والتحديات التي تواجه هذا المجال الاقتصادي الضخم.


ويقدم الكتاب إستراتيجية متكاملة للارتقاء بهذه الصناعة من خلال تقديم عدد من التوصيات والمقترحات حول تأهيل الدولة كمركز إقليمي علي مستوي القارة ؛ من خلال تأسيس أول متحف قومي لعرض منتجات وعروض الأحداث الخاصة المقامة في مصر، وتوثيق فعالياتها وجوانبها الاتصالية والتسويقية، والحرص علي إقامة الفعاليات القومية للدولة في نطاق المعالم السياحية والأثرية، والتوصية بتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة علي استيراد المعدات والصناعات اللوجيستية الخاصة بتنظيم وإقامة الفعاليات المختلفة .


كما يوصي الكتاب بتيسير إجراءات تأسيس الشركات العاملة في مجالات تنظيم وتسويق الأحداث الخاصة، وتوجيه أوجه الدعم المتعددة لها من قبل اتحاد الصناعات والهيئات الرقابية المختلفة، فضلًا عن سن قوانين ولوائح من شأنها تيسير أعمال الدعاية والإعلان وتخفض نفقاتها علي العاملين بمجالات تنظيم الفعاليات؛لتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المحلية، وإبرام الصفقات المتبادلة بين العاملين بالقطاع وبين رجال الأعمال والمستثمرين، ورواج الأعمال القائمة في هذا القطاع الاستراتيجي وثيق الصلة بكافة محاور الاقتصاد القومي .



وشدد الدكتور محمود فوزي، علي أهمية تخصيص مكتب دائم لممثلي جهاز حماية المستهلك؛ خلال انعقاد الفعاليات التجارية  بهيئة المعارض والمؤتمرات؛ لسرعة حل شكاوي الزوار والعملاء، وضمان سلامة المعاملات الشرائية؛ مشيرًا إلي فكرة إصدار صحيفة متخصصة في تغطية أخبار الفعاليات القومية، علي أن تكون خاضعة لإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية؛ تمهيدًا لإصدار إذاعة مسموعة وإلكترونية وقناة تليفزيونية متخصصة في ذات القطاع ؛ وصولًا لتأسيس مركزً إعلامي قومي منوط بترويج فعاليات مصر القومية والدولية .

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