محمد دسوقي: "إنهارده كان آخر يوم عمل رسمي لي مديرا لمركز الهناجر"

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الفنان محمد دسوقي، عن انتهاء فترة عمله كمدير لمسرح الهناجر للعرض المسرحي، اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب "دسوقي" عبر "فيس بوك" قائلاُ:" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اليوم ٣ فبراير ٢٠٢١ كان آخر يوم عمل رسمي لي مديرا لمركز الهناجر للفنون وغدا انشاء الله ابدا حياة جديدة كفنان فقط وانتهز هذة المناسبة كي اعبر عن حبي واحترامي وتقديري لزملائي واخوتي السادة العاملين بمركز الهناجر للفنون جميعا".



ووجه "دسوقي" رسالة شكر لأصدقائه في المسرح قائلاُ:" اشكرهم على اخلاصهم وتفانيهم في العمل وحبهم الشديد لمركز الهناجر للفنون بيتهم الحقيقي الف الف شكر اخوتي وأصدقائي وأرجو أن يسامحني من كان يشعر أنني ظلمته فمصلحة العمل اولا واخيرا سأحاسب عليها أمام الله العلي القدير".

واختتم "دسوقي" حديثا قائلًا:" فأنا احبكم جميعا بلا استثناء كما أنني اتمنى التوفيق والنجاح للمدير الجديد لمركز الهناجر للفنون فهو كفاءة فنية وإنسانية نادرة واخيرا خالص شكري وتقديري ومحبتي للمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لدعمه وانحيازه الدائم والمستمر لمركز الهناجر للفنون الف الف شكر، محمد دسوقي ٣ فبراير ٢٠٢١".



الفنان محمد دسوقي، هو ممثل ومخرج مسرحي وتولى منصب مدير مسرح الطليعة من قبل وحاليا يشغل منصب مدير لمركز الهناجر للفنون، ومن أشهر أعماله أفلامه "سمك لبن تمر هندى و"متعب وشادية" ومن مسلسلاته "على باب الوزير" و"ملكة فى المنفى" و"اسم مؤقت".

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