موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي في مونديال الأندية













يستضيف ملعب أحمد بن علي مساء اليوم الخميس 4 فبراير، لقاء يجمع بين فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ونظيره تيجريس أونال المكسيكي، في إفتتاح مبارايات كأس العالم للأندية 2021 المقامة في قطر.









ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة، والتأهل للدور نصف النهائي، لمقابلة فريق بالميراس البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.









وتأهل أولسان للبطولة بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا، بينما تأهل تيجيرس بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف.









وتقام المباراة تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش.



