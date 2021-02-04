دراسة بالفيديو وتعليمات مشددة من إدارة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

















أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، هو تتويج مستحق لمجهودات لاعبي الأهلي طوال الموسم.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " كل لاعب في الأهلي حصل على فيديوهات مفصلة لدراسة منافسه من الدحيل خلال الأيام الماضية".





وأشار إلى أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعطت تعليمات صارمة للاعبي الأحمر بعدم الحديث عن مباراة بايرن ميونيخ في التوقيت الحالي والتركيز فقط على مباراة الدحيل.



