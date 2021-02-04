دراسة بالفيديو وتعليمات مشددة من إدارة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي




أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، هو تتويج مستحق لمجهودات لاعبي الأهلي طوال الموسم.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " كل لاعب في الأهلي حصل على فيديوهات مفصلة لدراسة منافسه من الدحيل خلال الأيام الماضية".

وأشار إلى أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعطت تعليمات صارمة للاعبي الأحمر بعدم الحديث عن مباراة بايرن ميونيخ في التوقيت الحالي والتركيز فقط على مباراة الدحيل.

ويلاقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الخميس، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة

شاهد.. كواليس قصة اختفاء أم وأطفالها في ظروف غامضة

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ أقل من نصف ساعة

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة كبرى بشأن ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الدحيل القطري بمونديال للأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

01:21 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع