كل ما تريد معرفته عن برنامج "ريحانة" الذي ترعاه قرينة الرئيس السيسي

مبادرات كثيرة وورش عمل وبرامج تطلقها وزارة الشباب والرياضة، تنفيذًا لتضافر جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، ومنها برنامج "ريحانة" الذي ترعاه قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتستعرض " الفجر " معلومات عن برنامج "ريحانة":

تتبلور فكرة برنامج "ريحانة" في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.





و يهدف إلى تمكين الفتاة بكل ما تحتاجه من مهارات تجعلها قادرةً على القيام بدورها كفتاة وسيدة مؤثرة داخل المجتمع على أكمل وجه، كما يعمل على تأهيلها لحل للمشكلات التي قد تواجهها في المستقبل الاقتصادية منها والمجتمعية والمعيشية.





كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت المرحلة الأولي من برنامج "ريحانة" العام الماضي بمشاركة مجموعة من الفتيات من 10 محافظات.





وأطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج القيادي تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية، لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار "ريحانة" والذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة خلال الفترة 1-7 فبراير الجاري بمشاركة 170 فتاة من 17 محافظة.





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها أنه قد تم إعداد المحاضرات والمواد العلمية والورش التدريبية؛ لتحقيق شعار البرنامج "لتكوني انت الغد"، وتدور النقاشات حول القيادة النسوية وكل ما يتعلق بها من مهارات كالتخطيط والتواصل والعمل الجماعي،والتطرق للموضوعات المتعلقة بالتوعية الصحية، والإتيكيت والأخلاق العامة والقانون الخاص بالفتاة، بالإضافة إلى الجلسات النفسية الجماعية، وأنشطة تخفيف الضغط، والأنشطة الترفيهية والرياضية.



