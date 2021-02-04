نائب وزير السياحة: تفعيل الحسابات الفرعية يسهم بتطوير دولاب العمل

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:32 ص
وزارة السياحة
وزارة السياحة
حسام زيدان
قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن وحدة الحسابات الفرعية الخاصة بقطاع السياحة TSA" Tourism Satellite Accounts" تتيح إطار تنسيقي لتنظيم البيانات الاحصائية السياحية وتقديم أسلوب إحصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات والتعريفات الدولية.

جاء ذلك تعليقًا على بدء تفعيل وحدة الحسابات الفرعية الخاصة بقطاع السياحة بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي كانت متوقفة منذ عام ٢٠١٧، من أجل توفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم لإمكان التعرف على حجم الاسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد القومي وللوقوف على انجازاتها وتقويم مستويات الأداء ودعم اتخاذ قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي، وخاصة في ظل اهتمام منظمة السياحة العالمية بإعداد حسابات فرعية لقطاع السياحة تساعد على إرساء قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم المختلفة في مختلف الدول وذلك لتيسير إجراءات المقارنات الدولية على أسس علمية سليمة.

وأضافت "شلبي"، أن ذلك يعمل على تقديم منهجية علمية سليمة للتعرف الدقيق على اقتصاديات السياحة وتقويم إنجازاتها وإسهامها الحقيقي في الاقتصاد القومي، لافتة إلى أن العمل بوحدة الحسابات الفرعية بالوزارة كان متوقفا منذ عام ٢٠١٧ مما ترتب عليه عدم القدرة على استيفاء البيانات الدورية المطلوبة من كافة الجهات مما يؤثر على دقة صورة الاحصاءات السياحية في مصر.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إلى أن وحدة الحسابات الفرعية ستكون تحت إشراف نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وسيديرها نخبة من الخبراء في مجال الاقتصاد والإحصاء، وقد اعتمدت الوحدة للبدء في العمل بها بداية من فبراير ٢٠٢١.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانا قد اجتمعا في أوائل شهر يناير الماضي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة الخطط والمستهدفات في قطاع السياحة، وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.

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