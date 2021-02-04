بذكريات ريمونتادا باريس.. برشلونة يقهر غرناطة ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

هز أنطوان غريزمان الشباك مرتين وصنع هدفين آخرين ليقود انتفاضة برشلونة المتأخرة والفوز 5-3 على مضيفه غرناطة بعد وقت إضافي بلوغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.





وكان غرناطة متقدما 2-صفر قبل دقيقتين من النهاية بفضل ثنائية كينيدي وروبرتو سولدادو. لكن غريزمان، الذي كان فقد الكرة في الهجمة التي أدت إلى هدف سولدادو، أعاد برشلونة إلى الحياة في الدقيقة 88 ثم صنع هدف التعادل لزميله جوردي ألبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.



