نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة كبرى بشأن ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي



أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه يخطط للترشح لمنصب رئيس القلعة البيضاء بعد سنوات مشددا على أنه فى الانتخابات القادمة سيترشح على منصب العضوية.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اذا ترشح حازم إمام على رئاسة الزمالك فى الانتخابات المقبلة فأتمني أن أكون معه فى القائمة وهو يصلح لرئاسة النادي فى الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمني أن يكون رؤساء الأندية صغار فى السن هذا ما أريده فى الفترة المقبلة يجب أن نمنح الفرصة للشباب مثلما نري فى أوروبا".

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