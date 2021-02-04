"الإسكان" هذا موعد الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، موعد الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، قائلًا: " أنه من المقرر تنفيذ عملية الانتقال إلى الحي الحكومي منتصف العام الجاري، مشيرا إلى أن مساحة المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية تشمل 40 ألف فدان.



وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،:"الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد الحي السكني الخامس المقام على طراز جاردن سيتي»، لافتا إلى أن عملية تسليم وحدات الحي السكني الثالث بدأت منذ يناير الماضي".



وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، مراعاة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية التي تنفذ بإجمالي عمالة تتخطى 200 ألف عامل.

