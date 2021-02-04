التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الدحيل القطري بمونديال للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مواجهة عالمية أمام الدحيل القطري مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة 
السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء غد الخميس 4 فبراير.

وتنقل قنوات Bein Sports HD1، وكذلك على قناة Bein Sports HD المفتوحة عبر قمر النايل سات تردد ( 12765 أو 11054)، ومعدل الاستقطاب (أفقي)، ومعدل الترميز (27500)، مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري حصريا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الدحيل القطري كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

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