نجاح عملية استكشاف فتق إربي مختنق لمريض مُصاب بكورونا بالإسكندرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
هنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مستشفى العجمي النموذجى والعاملين بها على نجاح عملية استكشاف علي فتق إربى مختنق، والتي أجريت أمس الثلاثاء، لمريض مصاب بفيروس كورونا، ومحتجزًا للعلاج بالمستشفى، ويبلغ عمره 88 سنة، مثمنا التعاون بين مستشفيات العجمي والجمهورية ورأس التين، حيث شارك في العملية أطباء جراحة وتخدير من المستشفيات الثلاثة.

من جانبه قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي، وأحد أطباء التخدير الذين شاركوا في العملية، إنه تم إصلاح الفتق وحالة المريض مستقرة تحت المتابعة، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي.

أجرى العملية طاقم من جراحي مستشفى الجمهورية العام، وهم: دكتور محمد مطاوع، ودكتور محمد حمدي،  ودكتور علاء عبد العاطى، وقام بتخدير الحالة دكتور وليد مختار، ودكتور هاني مهاب، ودكتور بهاء عبدالرؤوف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

أخبار تهمك

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الدحيل القطري بمونديال للأندية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ ساعتين

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه في الأهلي لإبعاد حسين الشحات عن مباراة الدحيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

فريق طبي بمستشفى العامرية يجري جراحة ناجحة لمريض مُصاب بكسر بالفقرات العنقية (صور)

نجاج ثان عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى العجمي في الإسكندرية (صور)

للمرة الثانية.. مستشفى بالإسكندرية تنجح في توليد سيدة مصابة بكورونا

تفاصيل ولادة توأم لسيدة مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات جامعة المنصورة

لأول مرة.. نجاح عمليتين جراحتين بمستشفى جمال حمادة المركزي بالإسكندرية

تسليك شرايين لمريض مصاب بفيروس كورونا في مستشفى المنصورة الدولي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

02:19 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع