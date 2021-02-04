نجاح عملية استكشاف فتق إربي مختنق لمريض مُصاب بكورونا بالإسكندرية
الخميس 04/فبراير/2021 - 03:15 ص
محمد رجب - دينا حسن
هنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مستشفى العجمي النموذجى والعاملين بها على نجاح عملية استكشاف علي فتق إربى مختنق، والتي أجريت أمس الثلاثاء، لمريض مصاب بفيروس كورونا، ومحتجزًا للعلاج بالمستشفى، ويبلغ عمره 88 سنة، مثمنا التعاون بين مستشفيات العجمي والجمهورية ورأس التين، حيث شارك في العملية أطباء جراحة وتخدير من المستشفيات الثلاثة.
من جانبه قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي، وأحد أطباء التخدير الذين شاركوا في العملية، إنه تم إصلاح الفتق وحالة المريض مستقرة تحت المتابعة، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي.
أجرى العملية طاقم من جراحي مستشفى الجمهورية العام، وهم: دكتور محمد مطاوع، ودكتور محمد حمدي، ودكتور علاء عبد العاطى، وقام بتخدير الحالة دكتور وليد مختار، ودكتور هاني مهاب، ودكتور بهاء عبدالرؤوف.
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