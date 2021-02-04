بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
عاد ليفربول لنتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتلقت آماله في الاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي لضربة موجعة جديدة، عقب خسارته المفاجئة صفر / 1 أمام ضيفه برايتون الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل لقائهما المرتقب يوم الأحد المقبل في المرحلة القادمة للبطولة على ملعب آنفيلد معقل الفريق الأحمر.

في المقابل، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبعدما أعطى الأمل لجماهيره باستمرار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، عقب تغلبه على مضيفيه توتنهام هوتسبير وويستهام يونايتد، اللذين جاءا بعد خمس مباريات عجز خلالها عن الفوز، وجه ليفربول صدمة جديدة لمحبيه بخسارته أمام برايتون، الذي كان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف لولا تألق الحارس الأيرلندي كايمهين كيليهر، الذي تصدى لأكثر من تسديدة للاعبي الفريق الضيف.

تقمص ستيفن ألزاتي دور البطولة في اللقاء بتسجيله هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 56.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها ليفربول على ملعبه في بطولة الدوري، بعدما سبق أن خسر أمام بيرنلي بالنتيجة ذاتها، في لقائه الأخير على آنفيلد.

ويرجع آخر انتصار لليفربول على ملعبه في بطولة الدوري إلى 16 كانون ثان/ديسمبر الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على ضيفه توتنهام.

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