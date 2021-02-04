باريس سان جيرمان يسحق نيم في الدوري الفرنسي

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
واصل فريقا ليون وباريس سان جيرمان، مطاردة المتصدر ليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبهما على ديجون ونيم 1 / صفر و3 / صفر على الترتيب ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

وفي المباراة الأولى سجل لوكاس باكيتا هدف المباراة الوحيد لليون في الدقيقة 22.

ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ليل، فيما تجمد رصيد ديجون عند 15 نقطة في المركز  التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي المباراة الثانية فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نيم 3 / صفر.

وتقدم باريس عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة 18، قبل أن يعزز بابلو سارابيا تقدم فريقه في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 68 سجل كيليان مبابي الهدف الثالث.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز الأخير.

وفاز موناكو على ضيفه نيس 2 / 1، في مباراة شهدت تقدم موناكو عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 47 سجل بيريه ليميلو هدف التعادل لنيس، قبل أن يضيف بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ورفع موناكو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيس عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى نجح لنس في اقتناص تعادل صعب من ضيفه مارسيليا بنتيجة 2 / 2.

وتقدم مارسيليا في الدقيقة 37 عن طريق فلوران توفان،قبل أن يسجل أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 46 نجح فلوريان سوتوكا في تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق لنس، قبل أن يدرك فاكوندو ميدينا التعادل في الدقيقة 61.

ورفع لنس رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما رفع مارسيليا رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تعادل سانت اتيان مع ضيفه نانت 1 / 1.

وتقدم نانت عن طريق كولو مواني في الدقيقة 36، قبل أن يدرك مهدي كمارا التعادل لسانت اتيان في الدقيقة 57.

ورفع سانت اتيان رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع نانت رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر.

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