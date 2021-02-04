أحمد مجاهد يوضح موقف أندية الممتاز ب من المسحات الطبية









كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية قررت عودة مسحات كورونا للدوري الممتاز فقط.





وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد قرر إجراء مسحات كورونا لأندية الممتاز مع خصم قيمة المسحات من مستحقات الأندية لدى الاتحاد، لكن في القسم الثاني وكأس مصر يطبق تحليل رابيد تيست ومن تظهر إيجابية عينته يجري مسحة كورونا.



