أحمد مجاهد يكشف مصير اتحاد الكرة في مصر













كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن تأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من عدم خوضه لانتخابات الجبلاية المقبلة حسم اختباره لرئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد.





وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه اختار محمد الشواربي وأحمد عوض للعمل معه في اللجنة لأنهما وجوها جديدة والأجواء الحالية لا تحتمل وجود الوجوه القديمة.



