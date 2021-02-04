أحمد مجاهد يكشف مصير اتحاد الكرة في مصر

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن تأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من عدم خوضه لانتخابات الجبلاية المقبلة حسم اختباره لرئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه اختار محمد الشواربي وأحمد عوض للعمل معه في اللجنة لأنهما وجوها جديدة والأجواء الحالية لا تحتمل وجود الوجوه القديمة.

وتابع، أن اتحاد الكرة لم يكن على طبيعته طوال السنة ونصف الماضية  لانه لم يكن ينتقد من جانب الإعلام وهو أمر غير مألوف بالنسبة للاتحاد.

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الرياضي" يرصد عقوبات لجنة مسابقات المجموعة العاشرة للقسم الثالث

منذ ساعة و 6 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عودة التيار الكهربائي لمدينتى الغردقة وسفاجا

منذ 42 دقيقة

الخطيب يُغري لاعبي الأهلي بمكافآت خيالية حال تكرار إنجاز 2006

منذ ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 17 ساعة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

11:59 م

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

11:04 م

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

10:31 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع