أحمد مجاهد يكشف كواليس احتفال اتحاد الكرة بالمئوية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة كواليس احتفال الاتحاد بمئويته التي توافق 3 ديسمبر المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد يحرص على تأريخ تاريخه من خلال وثائق في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
وتابع أن الاتحاد يبحث إقامة مباراة استعراضية بين نجوم المنتخب ونجوم العالم، كما أن خوض مباراة ودية مع منتخب اوروبي أمر مطروح ومنتخبات اسبانيا وايطاليا وأوروجواي مرشحة.

ولفت إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الشهر الجاري لإعلان تفاصيل احتفاله بالمئوية موضحا أن هناك احتفالية ستقام في أحد الأماكن الأثرية التاريخية.

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