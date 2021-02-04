أحمد مجاهد يكشف كواليس احتفال اتحاد الكرة بالمئوية





كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة كواليس احتفال الاتحاد بمئويته التي توافق 3 ديسمبر المقبل.





وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد يحرص على تأريخ تاريخه من خلال وثائق في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وتابع أن الاتحاد يبحث إقامة مباراة استعراضية بين نجوم المنتخب ونجوم العالم، كما أن خوض مباراة ودية مع منتخب اوروبي أمر مطروح ومنتخبات اسبانيا وايطاليا وأوروجواي مرشحة.



