طبيب بجامعة هارفارد الأمريكية: المصريون مناعتهم جيدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن العالم انتصر في مواجهة فيروس كورونا حتى الآن، مستبعدًا فكرة أن الفيروس مخلق معمليًا.

وأضاف "حمدي" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "فكرة تخليق الفيروس هي مجرد شائعات سياسية من جانب أحد إدارات الدولة، ولكنها فكرة مستبعدة تمامًا".

وأشار أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن وجود منظمة الصحة العالمية في الصين من أجل التحقيق في انتشار فيروس كورونا من مدينة ووهان كان بسب الضغوط من الولايات المتحدة باعتبارها المساهم الأكبر في تمويل المنظمة.

وأوضح أن فيروس كورونا يصيب الحيوانات وانتقاله للإنسان جاء بالصدفة، مستطردًا "الفيروسات تتحور إذا انتشرت بشكل سريع في وقت قصير، وفي النهاية انتشاره السريع ولكن بصورة طبيعية وفي طريقة إلى الزوال، والمصريين في العموم مناعتهم جيدة وهذا السبب في الوضع الوبائي الحالي في مصر حاليًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من مصر كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ حوالي 8 ساعات

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية بشأن طقس الـ"ويك إند"

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أحد الناجين من كارثة عبارة السلام 98: شاركت في أعمال الإنقاذ.. وفضلت في المياه يومين

منذ ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من أحمد مجاهد بشأن انتمائه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 18 ساعة

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى للأطفال المصابين بالسكر

نصائح لحماية طفلك من الفيروسات وتقوية جهاز مناعته

تصل إلى الصفر.. تعرف على الدواء الأمريكي الجديد لعلاج الكورونا

أستاذ أمراض باطنة بـ"هارفارد": أمريكا لم تتوصل لعلاج كورونا (فيديو)

طبيب بجامعة هارفارد يكشف سر سيطرة مصر على كورونا (فيديو)

طبيب بهارفارد: لقاحات كورونا الأمريكية ستكون موجودة قبل تولي بايدن الرئاسة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

03:35 ص

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع