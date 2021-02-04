طبيب بجامعة هارفارد الأمريكية: المصريون مناعتهم جيدة
الخميس 04/فبراير/2021 - 08:01 ص
شيماء حسن
قال أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن العالم انتصر في مواجهة فيروس كورونا حتى الآن، مستبعدًا فكرة أن الفيروس مخلق معمليًا.
وأضاف "حمدي" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "فكرة تخليق الفيروس هي مجرد شائعات سياسية من جانب أحد إدارات الدولة، ولكنها فكرة مستبعدة تمامًا".
وأشار أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن وجود منظمة الصحة العالمية في الصين من أجل التحقيق في انتشار فيروس كورونا من مدينة ووهان كان بسب الضغوط من الولايات المتحدة باعتبارها المساهم الأكبر في تمويل المنظمة.
وأوضح أن فيروس كورونا يصيب الحيوانات وانتقاله للإنسان جاء بالصدفة، مستطردًا "الفيروسات تتحور إذا انتشرت بشكل سريع في وقت قصير، وفي النهاية انتشاره السريع ولكن بصورة طبيعية وفي طريقة إلى الزوال، والمصريين في العموم مناعتهم جيدة وهذا السبب في الوضع الوبائي الحالي في مصر حاليًا".
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