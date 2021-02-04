اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بياني وزيري السياحة والصحة

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الخميس، الإستماع إلى بياني وزيري، السياحة والآثار، والصحة، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



