استولى على 30 مليون جنيه.. الأمن يبحث عن مستريح جديد في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على "مستريح" في قليوب، استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب بلغت جملة المبالغ التي استولى عليها قرابة 30 مليون جنيه، واستولى عليها وفر هاربا خارج البلاد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي، بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.



