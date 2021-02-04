استولى على 30 مليون جنيه.. الأمن يبحث عن مستريح جديد في القليوبية
الخميس 04/فبراير/2021 - 03:18 ص
محمد ضوه
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على "مستريح" في قليوب، استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب بلغت جملة المبالغ التي استولى عليها قرابة 30 مليون جنيه، واستولى عليها وفر هاربا خارج البلاد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي، بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات الى ان المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما، جواهرجي، استولى على قرابة 30 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها فى الذهب مقبال أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم تسديد الأرباح لهم وفوجئوا بأنه باع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب، وتكثف الجهود للقبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.
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