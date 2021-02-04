شيخ الأزهر: يسعدني مشاركة أخي البابا فرانسيس في اليوم العالمي للأخوة

عبر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، عن سعادته للقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.





وقال "الطيب": "يسعدني أن أشارك وأخي البابا فرنسيس غدا مع كل محبي السلام احتفاء اللجنة العليا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية".



