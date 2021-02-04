يوسف الحسيني يكشف سبب حرصه على متابعة القنوات الإخوانية (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:31 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه حريص على مشاهدة القنوات الإخوانية التي تبث من انقرة، لمعرفة كيف يتحدث الإعلام الاخواني، معقبًا: "أعذروني دا شغلي، وأنا لا أنصح المشاهدين بمشاهدة هذه القنوات".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أحد الإعلاميين الإخوانيين تحدث بان مصر لا يوجد أي شيء جيد على الإطلاق، متابعًا:" قال اعذروني يا جماعة، أنا مش لاقي حاجة حلوة أتكلم عليها في مصر، وهذه الكلمة استفزتني للغاية"

وأشار الإعلامي، إلى أنه يقدم هذا البرنامج منذ ما يقرب من 34 يوميًا، ويوميًا يتحدث عن أخبارجيدة سواء على الاقتصاد أو الصناعة، معقبًا: "كل يوم في 3 أو4 أخبار حلوة، الناس دي عايزة تحبطك وتيأسك، أخبارهم كلها سواد في سواد، وبيضربوا شائعات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الحسيني بوابة الفجر الفجر الإخوان

أخبار تهمك

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الصيادين المحتجزين في إريتريا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

غزل المحلة يوجه رسالة خاصة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يطالب باتشيكو بالمشاركة أساسيًا

منذ أقل من ساعتين

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الدحيل القطري بمونديال للأندية

منذ ساعة و 21 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 18 ساعة

الدحيل يخسر أبرز نجومه في لقاء الأهلي ولموشي يحضر مفاجأة

منذ ربع ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ 33 دقيقة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة كبرى بشأن ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تامر أمين: "موضوع الراقصات جابلي وجع الدماغ.. بس خلاني تريند"

الحسيني: "الإخوان" كانت تحكم مصر بالحديد والنار.. والاستثمار كان بالسالب (فيديو)

أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 22-9-2019

يوسف الحسيني يرد على "تويتة" باسم يوسف عن عمرو أديب

يوسف الحسيني: "محمد ناصر كان بيعرق أمام كابتن شوبير"

شاهد.. يوسف الحسيني يحذر من مشاهدة قنوات الإخوان: "الناس دي هتلعب في دماغك"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

عاجل..إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:42 ص

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

06:42 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

01:21 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع