يوسف الحسيني يكشف سبب حرصه على متابعة القنوات الإخوانية (فيديو)
الخميس 04/فبراير/2021 - 12:31 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه حريص على مشاهدة القنوات الإخوانية التي تبث من انقرة، لمعرفة كيف يتحدث الإعلام الاخواني، معقبًا: "أعذروني دا شغلي، وأنا لا أنصح المشاهدين بمشاهدة هذه القنوات".
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أحد الإعلاميين الإخوانيين تحدث بان مصر لا يوجد أي شيء جيد على الإطلاق، متابعًا:" قال اعذروني يا جماعة، أنا مش لاقي حاجة حلوة أتكلم عليها في مصر، وهذه الكلمة استفزتني للغاية"
وأشار الإعلامي، إلى أنه يقدم هذا البرنامج منذ ما يقرب من 34 يوميًا، ويوميًا يتحدث عن أخبارجيدة سواء على الاقتصاد أو الصناعة، معقبًا: "كل يوم في 3 أو4 أخبار حلوة، الناس دي عايزة تحبطك وتيأسك، أخبارهم كلها سواد في سواد، وبيضربوا شائعات".
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