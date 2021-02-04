يوسف الحسيني يكشف سبب حرصه على متابعة القنوات الإخوانية (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه حريص على مشاهدة القنوات الإخوانية التي تبث من انقرة، لمعرفة كيف يتحدث الإعلام الاخواني، معقبًا: "أعذروني دا شغلي، وأنا لا أنصح المشاهدين بمشاهدة هذه القنوات".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أحد الإعلاميين الإخوانيين تحدث بان مصر لا يوجد أي شيء جيد على الإطلاق، متابعًا:" قال اعذروني يا جماعة، أنا مش لاقي حاجة حلوة أتكلم عليها في مصر، وهذه الكلمة استفزتني للغاية"



