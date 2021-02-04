أستاذ مناعة: لقاحات كورونا الـ7 لا تقي من الإصابة (فيديو)

قال الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إنه يوجد 7 لقاحات كورونا في العالم حاليا.





وأوضح "الفقي" خلال مداخلة عبر «سكايب» من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن 3 من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة بينما 2 في الصين، مشيرا إلى أن كفاءة اللقاحات تتفاوت من شريحة عمرية إلى أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح كفاءته 100%، ولا يقي من الإصابة بذات النسبة، لكنه يقي من تدهور الحالة الصحية بعد تلقي اللقاح.





ولفت إلى أن كفاءة لقاحي فايزر ومودرنا 90%، ومن الوارد الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى، مشيرا إلى أن بعض الأبحاث أكدت أن كفاءة اللقاح تستمر بعد الجرعة الأولى إلى 3 أشهر، متوقعا أنه من بداية اليوم وحتى نهاية العام لن تكون هناك أكثر من شركتين، بالإضافة إلى السبع الموجودة حاليا تجيز لقاحات كورونا، مرجعا ذلك لأن شركات اللقاحات تحتاج لقوة إنتاجية كبيرة لمواجهة الطلب العالمي.



